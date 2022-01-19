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الأربعاء، 19-01-2022 10:23 ص

شركات طيران عالمية تلغي رحلات إلى الولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري- ذكرت وسائل إعلام أن شركات طيران كبرى عالمية تسارع لإعادة تنظيم رحلاتها إلى الولايات المتحدة أو إلغائها قبل طرح شبكة الجيل الخامس 5G في هذا البلد.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف تتعلق بالسلامة، إذ أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) حذرت من أن التداخل المحتمل لشبكات الجيل الخامس من الممكن أن تؤثر على قراءات الارتفاع التي تلعب دورا رئيسيا في هبوط بعض الطائرات في ظروف جوية سيئة.

وقالت وسائل الإعلام إن العديد من شركات الطيران تلغي رحلات على الرغم من إعلان شركتي الاتصالات في الولايات المتحدة AT&T و Verizon أنهما ستوقفان إطلاق شبكة 5G بالقرب من المطارات.

ومن الشركات التي ألغت رحلات طيران إلى الولايات المتحدة شركات من الهند واليابان، وذكرت شركة الخطوط الجوية الهندية: "نظرا لنشر اتصالات 5G في الولايات المتحدة، سيتم خفض الرحلات من الهند إلى الولايات المتحدة أو تعديلها اعتبارا من 19 يناير الجاري".

فيما قالت شركة النقل الجوي اليابانية إنها قد تلغي ما يصل إلى 20 رحلة ركاب وشحن إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، فيما قررت الخطوط الجوية اليابانية (JAL) إلغاء ثلاث رحلات ركاب وخمس رحلات شحن اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق طلبت شركاتا الطيران "بوينغ" و"إيرباص أميريكاز" من وزارة النقل الأمريكية تأجيل نشر شبكات 5G بالقرب من مدارج المطار، وبحسب الشركتين فإن إشارات الراديو الصادرة من المحطات الأساسية لشبكة 5G "لها تأثير سلبي على سلامة الطيران".

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المصدر: روسيا اليوم

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