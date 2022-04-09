السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

الرئيس الأوكراني يتراجع: مستعدون للمفاوضات مع روسيا

الملك يغادر إلى ألمانيا الأحد لإجراء عملية لمعالجة انزلاق غضروفي

258 مليون دولار الصادرات الصناعة للزرقاء والمفرق

قطر: 109 ملايين دولار تداولات السوق العقاري الأسبوع الماضي

لبنان: أزمة رغيف على وقع انقطاع الطحين

بريطانيا تسجل أكثر من 41 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

كاسا دو بينيدو منزل حجري عجيب.. فما قصته؟

دجاج فاسد وعصائر منتهية الصلاحية في إربد

الحكومة الهنغارية: دفع ثمن الغاز بالروبل لا ينتهك العقوبات

إطلاق مركبة دراغون السياحية المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية

السبت، 09-04-2022 03:36 م

كاسا دو بينيدو منزل حجري عجيب.. فما قصته؟

574651aa-8a47-4a86-9e22-caa96b27af5d



الوكيل الاخباري- "كاسا دو بينيدو"، هو منزل خاص ذو طراز "عصور ما قبل التاريخ"، يقع بين سيلوريكو دي باستو وفافي في شمال البرتغال. تم بناء المنزل في عام 1972، بين أربع صخور عملاقة نشأت من المنطقة المحيطة، وتم دمجها بشكل مثالي في المناظر الطبيعية، من قبل مهندس من غيماريش، واستخدمت كملاذ لقضاء العطلات "الريفية" لعائلة محلية.

اضافة اعلان

 

ولكن سرعان ما جذب السحر الخاص لهذا المبنى انتباه العديد من الجمهور، لدرجة أن مالكه الحالي اضطر إلى الانتقال إلى مكان آخر. ويعد اليوم متحفًا صغيرًا مليئًا بالآثار والصور الفوتوغرافية للمبنى والمناظر الطبيعية المحيطة الجميلة. وعلى الرغم من أن المنزل يقع بالقرب من مولدات الرياح الضخمة، إلا أنه يخلو تمامًا من الكهرباء، لكن هذا لا يحرمه من أن يكون صالحًا للسكنى ومجهزًا بكل وسائل الراحة.

 

والمنزل، على الرغم من صغر حجمه، مريح للغاية ويتوزع على طابقين. ويوجد في الطابق الأرضي مطبخ وغرفة معيشة صغيرة مفروشة على الطراز الريفي، بها أريكة من خشب الأوكالبتوس والخرسانة تزن 350 كغم. ويضم الطابق العلوي، الذي يمكن الوصول إليه عبر درج خشبي، منطقة النوم. وكل غرفة في المنزل لها شكل مختلف، وتتكيف مع السمات الهندسية الخاصة للصخور. ويوجد في الخارج أيضًا مسبح حقيقي في الهواء الطلق، تم إنشاؤه في التكوين الطبيعي لصخرة حجرية كبيرة.

وبسبب عوامل الطبيعة العديدة التي عانى منها المنزل على مر السنين، ويرجع ذلك أساسًا إلى موقعه المعزول، اضطر الملاك الحاليون إلى استبدال باب المدخل الأصلي والنوافذ بتركيبات جديدة وحديثة، مزودة بدرابزين متين وزجاج مضاد للرصاص.

 

زهرة الخليج

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62514c8a4c59b7259f329b82

إطلاق مركبة دراغون السياحية المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية

1d474815-cf93-4a92-9b60-1c3a87d58f24

أفضل الوجهات السياحية في أبريل

625145154c59b7259f329b7c

استئناف الرحلات البحرية بين إيران والكويت

travill769-Recovered

مخاوف من تراجع السفر جراء ارتفاع أسعار وقود الطائرات وتذاكر الرحلات

624e7aee4c59b756a643aced

الإمارات توقف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب

624e907f4c59b72ea078130f

إلغاء جميع الرحلات الجوية من مطارات المملكة المتحدة

أخبار متعلقة
624d34ed4c59b77044059042

دول عربية تستعد لاستقبال السياح الروس

88-2-800x549

بوتين يوقع مرسوماً يقيد إصدار التأشيرات للدول غير الصديقة

6238833c4c59b727b503d94d

إندونيسيا تستعد لرفع قواعد الحجر الصحي عن السياح الأجانب

69abbcf7-9ac5-4b36-8271-de85d0f16b06

5 وجهات سياحية لا تفوتها في فصل الربيع