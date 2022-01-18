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الثلاثاء، 18-01-2022 03:20 م

لا تفوتي زيارة هذه الأماكن الرخيصة في الفلبين

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الوكيل الإخباري - تعتبر الفلبين عبارة عن أرخبيل يتكون من أكثر من 7640 جزيرة، لذا هناك الكثير من الأماكن التي يمكن استكشافها، وهي أيضاً واحدة من أكثر الوجهات المثالية للمسافرين ذوي الميزانية المحدودة، مع العديد من الخيارات لقضاء عطلة منخفضة التكلفة.

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كورون
تعتبر جوهرة الفلبين، بسبب وجود العديد من الشواطئ ذات الرمال البيضاء، والمياه الصافية، والكهوف المائية المحاطة بالغابات الخضراء والتكوينات الصخرية.


وإذا كنتِ من عشاق المغامرة، فإن كورون ستكون الأفضل، كما أنها ملاذ خاص للأزواج في فترة شهر العسل، لأنها أشبه بجزر المالديف، لكنها أرخص وأكثر خصوصية.


فيغان
تعد مدينة فيغان واحدة من أكثر وجهات السفر شهرة في الفلبين، وتتميز المدينة بالعديد من الأماكن التاريخية، بسبب استقرار الإسبان فيها خلال فترة الاستعمار الإسباني للفلبين، وتم تصنيف فيغان في قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو، وتعد مكاناً مثالياً للمسافرين ذوي الميزانية المحدودة.


كاتاندوانس
تعتبر كاتاندوانس واحدة من أكثر الجزر زيارة، خاصة الأزواج الجدد، كما أيضاً أنها واحدة من أرخص الوجهات في البلاد، وتمتلك كاتاندوانس تلالاً رائعة، وساحلاً جميلاً، ويمكن الاستمتاع بالتنقل بين الجزر وركوب الأمواج.


أنتيبولو
تعتبر مدينة أنتيبولو وجهة مفضلة للأشخاص القادمين من مانيلا لقضاء عطلاتهم، وتتميز المدينة بالمناظر الخلابة، والتضاريس المرتفعة، ما يجعلها ملاذاً مثالياً، ويوجد بها الكثير من المنتجعات والمقاهي ذات الأسعار المعقولة.


بالر
تعتبر بالر واحدة من أكثر وجهات السفر بأسعار معقولة، حيث تفرض معظم المناطق رسوماً قليلة، كما أن وسائل المواصلات رخيصة، وهناك الكثير من المواقع التاريخية داخل هذه المدينة، وتعتبر ملاذاً حقيقياً لراكبي الأمواج، وتوجد فيها أيضًا أكبر شجرة بليت في آسيا.


جزيرة كاميغويين
جزيرة كاميغويين ثاني أصغر جزيرة في الفلبين، ورغم صغر حجمها، فإنها مليئة بالعديد من عوامل الجذب والأماكن الرخيصة، فضلاً عن أجمل الشواطئ ذات الرمال البيضاء، وهي موطن الينابيع الساخنة، ومتنزه الطبيعة والشلالات.

 

زهرة الخليج 

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