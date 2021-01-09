لتسهيل السفر على المقيمين بالسعودية.. كيفية تفعيل خدمة الجواز الصحي على تطبيق توكلنا

الوكيل الإخباري _ أطلق تطبيق "توكلنا" خدمة جديدة لمستخدميه، وهي خدمة "الجواز الصحي" أو جواز السفر الصحي الذي طبقته وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك للمسافرين أو المقيمين فى السعودية، حيث تستعرض الخدمة بيانات وتاريخ تطعيم فيروس كورونا والتأكد من الحصول على الجرعة كاملة والتى بناء عليها يتم تسهيل الموافقة على السفر من المملكة.





حيث انه من خلال الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح سيكون بامكان المستخدم السفر والانتقال بسهولة، عندما تنتقل حالته إلى محصن الخاصة بخدمة جواز السفر الصحى، كما أنه يمكن تفعيل الخدمة من خلال الخطوات الآتية:



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قم بالدخول إلى تطبيق توكلنا على هاتفك الذكي



قم بالتأكد من استعراض كافة البيانات الشخصية وأنها صحيحة



اختيار خدمة "الجواز الصحي" من قائمة التطبيق الرئيسية.



التأكد من وجود كلمة محصن وهم الأشخاص الذين حصلوا على لقاح فايزر وتم تسجيل بياناتهم بشكل سليم.



كما أطلق تطبيق أبشر خدمة جديدة لمستخدميه فى المملكة وهى خدمة هوية مقيم التى من خلال تفعيلها على التطبيق، تسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المقيمين فى المملكة من قبل السلطات السعودية.



ويمكن فتح خدمة هوية مقيم بتطبيق أبشر أفراد بكل سهولة خلال رمز QR Code ، مع إمكانية تحميل نسخة منها على الهاتف الذكى للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، وذلك للتسهيل عليهم عند عدم حملهم أصل الهوية.



المصدر : صدى البلد







