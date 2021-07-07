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الأربعاء، 07-07-2021 03:05 م

مصر تسمح لـ 74 جنسية حول العالم بالحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيا

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الوكيل الإخباري- أضافت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، 28 جنسية جديدة إلى 46 جنسية أخرى، تشملها منظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيا، ليصبح إجمالي العدد 74 جنسية حول العالم.

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ويأتي ذلك، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من خلال العمل على تيسير إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية.


وأشارت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، غادة شلبي، إلى أن تحديث هذه المنظومة جاء بالتزامن مع مرور عام على استئناف مصر لحركة السياحة الوافدة اليها منذ الأول من يوليو 2020، لافتة إلى أن هذا التحديث سيسهم في تشجيع السائحين من جنسيات مختلفة على زيارة مصر.


وأوضحت، أن بوابة الحصول على التأشيرة السياحية الكترونيا مدعمة بـ 8 لغات، كما أنها تتيح الإجابة على استفسارات السائحين المختلفة، مع إتاحة ميزة الدفع الإلكتروني المؤمن لسداد قيمة التأشيرة السياحية وهي 25 دولارا أمريكيا للسفرة الواحدة أو 60 دولارا لمتعددة السفرات، حيث أنه يتم إصدار التأشيرة في مدة أقصاها 7 أيام.


وأضافت شلبي، أنه من المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات أثر إيجابي في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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