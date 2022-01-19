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الأربعاء، 19-01-2022 01:31 م

مصر تطبق إجراءات جديدة على السياح القادمين من روسيا

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الوكيل الاخباري- عدلت السلطات المصرية إجراءات وشروط دخول السياح من روسيا إلى أراضيها، وذلك على خلفية انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في العالم.

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وقال مصدر في شركة "Intourist" السياحية، لوكالة "سبوتنيك"، إن الشركة تلقت مساء الثلاثاء إخطارا من شركة الطيران "أزور آير" حول الإجراءات الجديدة، التي أرسلتها إليها وزارة السياحة المصرية.


وأضاف المصدر أن السياح الروس حاليا يمكنهم دخول مصر بعد تقديم نتيجة سلبية لاختبار PCR أو إبراز شهادة لقاح "سبوتنيك V".

 

وأشار إلى أن الأشخاص الذين ستثبت إصابتهم بكورونا بعد إجراء الفحص في مصر سيخضعون للحجر الصحي لمدة 5 أيام.

 

المصدر: سبوتنك


 




 

 


 

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