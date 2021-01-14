مصر للطيران تعلن بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة 18 يناير

الوكيل الإخباري _ أعلنت مصر للطيران، بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة، وذلك اعتبارًا من الاثنين المقبل - 18 يناير 2021.

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ومن المقرر أن تٌسير مصر للطيران رحلاتها اليومية رقم MS935 / MS936 بين القاهرة والدوحة بأحدث طرازات الطائرات لدى الشركة المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة.



بالإضافة إلى ذلك، قررت الشركة تطبيق تخفيض بنسبة 20% على الرحلات من الدوحة إلى القاهرة لشراء التذاكر حتى نهاية يناير والسفر حتى 10 فبراير 2021 في إطار التخفيضات التي أطلقتها الشركة بمناسبة رعايتها لبطولة العالم لكرة اليد.



المصدر : بوابة الشروق



