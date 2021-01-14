الخميس 14-01-2021
الوكيل الاخباري

3 توصيات هامة لم تقرها الحكومة يحكم عودتها تحسن الوضع الوبائي

الملك وولي العهد يتلقون لقاح كورونا

الصحة : 25 اصابة في المملكة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

التفاصيل الكاملة لعودة الطلبة الى المدارس

توضيح هام من وزير التربية حول عودة دوام المدارس

مجلس الشيوخ لن يبدأ محاكمة ترامب إلا الأسبوع المقبل

الهياجنة يكشف عدد الاردنيين الذين تلقوا لقاح كورونا

ترامب يوجه نداءً للامريكيين

السعودية تعلن استمرار الدراسة عن بُعد

إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس كورونا

الخميس، 14-01-2021 01:39 م

مصر للطيران تعلن بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة 18 يناير

de075c7060ccd910d851b8f0951ba828 (Custom)


الوكيل الإخباري _ أعلنت مصر للطيران، بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة، وذلك اعتبارًا من الاثنين المقبل - 18 يناير 2021.

اضافة اعلان

ومن المقرر أن تٌسير مصر للطيران رحلاتها اليومية رقم MS935 / MS936 بين القاهرة والدوحة بأحدث طرازات الطائرات لدى الشركة المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة.


بالإضافة إلى ذلك، قررت الشركة تطبيق تخفيض بنسبة 20% على الرحلات من الدوحة إلى القاهرة لشراء التذاكر حتى نهاية يناير والسفر حتى 10 فبراير 2021 في إطار التخفيضات التي أطلقتها الشركة بمناسبة رعايتها لبطولة العالم لكرة اليد.


المصدر : بوابة الشروق 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1043703690_0_232_1851_1234_1000x541_80_0_0_b2653d24102db55533620d9f8ee39908 (Custom)

جزيرة منعزلة دون تواصل مع العالم الخارجي.. مهرجان سينمائي يقدم هدية فريدة من نوعها

QATAR-AIR-WAYS (Custom)

رسميا .. استئناف حركة الطيران القطرية إلى مصر

5fff1e845c70c (Custom)

السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى 12 دولة

imgid492112 (Custom)

دراسة علمية تقدم الحلول لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على القطاع السياحي

2020_8_10_2_1_7_436 (Custom)

مصر.. مبادرة جديدة لدعم السياحة والطيران

resize (Custom)

رابطة الشركات السياحية الروسية تكشف تفاصيل جديدة حول عودة السياح إلى مصر