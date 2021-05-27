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الخميس، 27-05-2021 08:40 ص

مطار 'حميميم' في سوريا يستقبل جميع أنواع الطائرات

سوريا


الوكيل الإخباري - ازدادت إمكانيات مطار قاعدة حميميم العسكرية في سوريا لاستقبال الطائرات على اختلاف أنواعها وتقديم الخدمات الفنية لها بعد ترميم ممر المطار.

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وقد حطت فيه ثلاث طائرات ثقيلة قدمت من روسيا هي قاذفات القنابل "تو-22إم3". وتحدث طياروها لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" حول مزايا الممر الجديد لمطار حميميم.


وأشار قائد إحدى الطائرات إلى أن الممر الجديد مستوٍ وأملس إلى درجة انتفت معها الحاجة إلى استخدام مظلة الفرملة لإيقاف الطائرة بعد هبوطها. وتم تجهيز المطار بالمعدات الجديدة التي تسهل على الطيار مهمة قيادة الطائرة أثناء هبوطها.


ونوه أحد الطيارين إلى أن الممر الجديد مصنوع بطريقة تكنولوجية جديدة جعلت سطحه قطعة خرسانية واحدة تكاد تخلو من الوصلات بين البلاطات.


وقال طيار آخر إنه كان يجب على الطائرة الهابطة في السابق أن تفسح المجال لهبوط طائرة أخرى. أما الآن فيمكن أن تهبط الطائرات الواحدة تلو الأخرى بفاصل زمني يعادل الدقيقة الواحدة.


ولفت إلى أن مطار قاعدة حميميم سيتهيأ مع مرور الوقت لاستقبال الطائرات المدنية الكبيرة.


وأصبحت قاعدة حميميم في الفترة الأخيرة قاعدة لطائرات سلاح الجو الروسي التي تساعد القوات المسلحة السورية .

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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