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السبت، 04-12-2021 04:36 م

24 ساعة في كراكوف

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الوكيل الإخباري - على غرار المدن الأوروبيّة الأخرى، تتزيّن كراكوف، ثاني أكبر المدن في بولندا، لاستقبال احتفالات نهاية العام، وتدعو السائحين إلى قضاء الوقت فيها للتعرّف إلى الأماكن السياحية ذات الطابع التاريخي والمأكولات البولندية اللذيذة والحياة الليلية ومراكز التسوق... تفاصيل عن 24 ساعة في كراكوف.

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زيارة سياحيّة إلى كراكوف القديمة

تقضي زيارة المدينة القديمة قضاء معظم ساعات اليوم الأول فيها، لتعدُّد الأماكن السياحية فيها، فهي بمثابة قلب كراكوف، ومصنفة من اليونسكو.

يتحقّق الدخول إلى "كراكوف القديمة" عن طريق إحدى البوابتين الآتيتين: "باربيكان" أو بوابة الحراسة الوحيدة المتبقية من تحصينات العصور الوسطى التي كانت تطوق المدينة في يوم من الأيام، فقد ساعدت أسوار البناء المبنية من الطوب الأحمر والأبراج الهائلة في صدّ جحافل المغول خلال القرن الثالث عشر، وكان تصميمها الدائري في طليعة الهندسة في ذلك الوقت. راهنًا، يستضيف المكان التاريخي عروض المسرح والفنون الأخرى. أمّا بوّابة "سانت فلوريان"، فهي تمثّل نقطة للمسار الملكي. هناك، يكثر العازفون المتحمّسون.

 

منجم "ويليكزكا" للملح

خارج المدينة القديمة، تحمل زيارة منجم "ويليكزكا" للملح، المنجم الذي يزيد عمره عن 700 عام الكثير من المتعة والاكتشافات. كانت أنتج المنجم الملح لأكثر من 700 عام. تبدأ الجولة في هبوط 378 خطوة، قبل اتباع طريق بطول ميلين عبر المنجم، حيث تظهر الأدلة عن هذا العالم، بما في ذلك البحيرات الجوفية والتماثيل المنحوتة من الملح، والصرح الديني الواقع تحت الارض، حيث الثريات مصنوعة من الملح!

 

المصدر - سيدتي 

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