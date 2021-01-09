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السبت، 09-01-2021 09:22 ص

6 مدن عربية فقط مفتوحة أمام الطيران السعودي

تقديم-الخطوط-السعودية


الوكيل الاخباري - قامت الخطوط السعودية بتعليق مرحلتها إلا سبع دول عربية وما يصل إلى 20 مدينة عربية، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في معظم الدول، لذا تم تعطيل الرحلات إلى بعض الدول التي قامت المملكة السعودية بتحديدها وهي الكويت والبحرين ومصر والإمارات ولبنان والعراق والجزائر .

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وتسبب هذا القرار في إيقاف جميع المحلات التي تأتي من هذه الدول وتشمل فقد إعادة المواطنين إلى المملكة ولكن يوجد بعض الدول التي قامت المملكة العربية السعودية بالتأكيد على أنها مازالت الأجواء مفتوحة أمام حركة الطيران

ويمكنهم القدوم إليها مثل المملكة المغربية حيث يوجد بها أربع رحلات يومياً إلى مناطق وكازابلانكا وكذلك الجمهورية التونسية ويوجد بها رحلتين إلى تونس العاصمة وكذلك السودان ويوجد بها مرحلتان يومياً إلى الخرطوم وبورتسودان وأخيراً المملكة الأردنية الهاشمية ويوجد بها رحلتين من عمان إلى العقبة.

وأكدها المسؤولين في شركة الطيران العربية إن 0 مصر والإمارات والاتحاد وبعض الدول التي تم تحديدها تم إيقاف جميع محلاتهم بشكل 1 مؤقت إلى المملكة السعودية بعد أن قامت هيئة الطيران المدني بالمملكة بتعليق سفر 2 المواطنين والمقيمين بشكل مؤقت ومن 1 إلى عدد من الدول للتحكم في انتشار 3 فيروس كورونا الذي يزداد يوماً عن يوم في الظهور في العديد من الدول 4 حول العالم .

 

 

 

 

المصدر : سيناء الاخباري



 




 

 


 

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