%75 من الإندونيسيين يعتزمون السفر خلال عطلة نهاية العام

الوكيل الاخباري- كشف استطلاع جديد للرأي أجرته خدمة "بيجي بيجي" للحجز عبر الإنترنت، أن 75% من الإندونيسيين، لديهم خطط للسفر خلال عطلة نهاية العام المقبلة.

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وتأتي نتائج الاستطلاع أنه في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة تقيّم آثار عطلات نهاية الأسبوع الطويلة السابقة على ارتفاع أعداد حالات الاصابة بـ"كورونا".





وكشف الاستطلاع، الذي شارك فيه 1490 فرداً خلال الفترة بين 9 و16 تشرين الثاني الحالي، أن 45% من المشاركين في الاستطلاع يعتزمون السفر بالسيارة إلى مدينة أخرى خلال فترة العطلة، ويرغب 30% في السفر بالطائرة، بينما سوف يستمتع 11% بالإقامة داخل المدينة.





وعن المخاوف التي قد تكون لديهم بشأن السفر أثناء فترة تفشي وباء "كورونا"، قال 66% أنهم واثقون من امتثال أفراد المجتمع للبروتوكولات الصحية، بينما قال 65% أنهم يعتقدون أن الوجهات تمتثل لبروتوكولات الصحة والسلامة.





المصدر: الاقتصاد



