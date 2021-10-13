الأربعاء 13-10-2021
الوكيل الاخباري

اختتام دورة تدريبية في فن السرد القصصي بالطفيلة

نقاشية لتمكين المدن من اتخاذ إجراءات استباقية للتغيرات المناخية

اعطاء نحو 14 ألف جرعة لقاح الاربعاء

وزيرة الثقافة المصرية تزور المعالم التراثية والسياحية في السلط

اختتام مشروع تطوير المهارات المنبثق عن برنامج قدرة 2

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى القضاة وعساف

الفحوصات الايجابية تعاود الانخفاض في الاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم الاربعاء

حقيقة وفاة الفنان ياسر العظمة

الخارجية : قرار بالإجماع لليونسكو حول القدس القديمة وأسوارها

الأربعاء، 13-10-2021 04:53 م

آخر أفلام دلال عبد العزيز يطرح خلال أيام

d-93-خر-أفلام-دلال-عبدالعزيز-يطرح-خلال-أيام


الوكيل الإخباري - قرّرت الشركة المنتجة لفيلم "فرق خبرة" الذي يقوم ببطولته محمد الشرنوبي وهدى المفتي والراحلة دلال عبد العزيز طرح العمل في دور العرض خلال الأيام القادمة.

اضافة اعلان

 

ويعد الفيلم هو آخر أعمال عبدالعزيز قبل رحيلها بسبب تداعيات "كورونا"، ومن المقرر أن يوجه طاقم العمل الشكر للفنانة الراحلة على التتر.

فيلم "فرق خبرة" الذي كان يحمل سابقاً اسم "الفنار" قبل تغييره، يشارك في بطولته محمود البزاوي، وطه دسوقي، وسنيتا خليفة، وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب.

 

المصدر - لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
55e9767f5792eed76e0f7dfb39933bc4

حقيقة وفاة الفنان ياسر العظمة

46189

سيرين عبد النور تنشر صورتها برفقة والدتها - صورة

بلقيس-فتحي-تنتهي-من-أغنية-كلاسيك-2

بلقيس فتحي تدعو الجمهور لهذا الأمر - فيديو

مممم

محمد حماقي يحتفل بتصدر اغنيته مش قادر انسى الترند - فيديو

7344966-1688713309

أنغام تحيي ذكرى وفاة أختها الراحلة غنوة - صورة

8768Image1-1180x677_d

شاهد...ماجد المصري ينشر صورة له مع الفنان سامر مصري

أخبار متعلقة
616028714236043ed56191a7

ظهور الفنانة دلال عبد العزيز في عمل سينمائي بعد وفاتها

_120717623_b25_25594_r

إيرادات صادمة لفيلم دانيال كريغ No Time To Die

3878591-1851228209

تدهور الحالة الصحية للفنانة هاجر احمد بسبب كورونا - صورة

6153474e4c59b74fab6d529d

إصابة الفنان محمود قابيل بفيروس كورونا

5295071_1554284225

زينة مكي تلتقي بعائلتها للمرة الاولى منذ سنة و10 أشهر - فيديو

1042049768_0_0_1919_1038_1000x541_80_0_0_ea994bd0c47521bb90882ba7e1633101

شاهد ...ريهام سعيد بفيديو من داخل المستشفى