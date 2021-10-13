آخر أفلام دلال عبد العزيز يطرح خلال أيام

الوكيل الإخباري - قرّرت الشركة المنتجة لفيلم "فرق خبرة" الذي يقوم ببطولته محمد الشرنوبي وهدى المفتي والراحلة دلال عبد العزيز طرح العمل في دور العرض خلال الأيام القادمة.

اضافة اعلان

ويعد الفيلم هو آخر أعمال عبدالعزيز قبل رحيلها بسبب تداعيات "كورونا"، ومن المقرر أن يوجه طاقم العمل الشكر للفنانة الراحلة على التتر.



فيلم "فرق خبرة" الذي كان يحمل سابقاً اسم "الفنار" قبل تغييره، يشارك في بطولته محمود البزاوي، وطه دسوقي، وسنيتا خليفة، وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب.

المصدر - لبنان 24