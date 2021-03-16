آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي

الوكيل الاخباري - أثار الاختفاء المفاجئ للفنانة حورية فرغلي بعد خضوعها لجراحة ثانية لترميم الأنف، حالة من الجدل ترافقت مع تساؤلات كثيرة عن مستجدات حالتها الصحية وأخبار عن فشل العملية الثانية.

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وأكدت تقارير صحافية أن حورية فرغلي خضعت فعلاً للجراحة الثانية منذ أيام، وهي تتمتع الآن بصحة جيدة، لكن الأطباء اضطروا لوضعها على جهاز الأوكسجين لتتمكن من التنفس بسهولة. ومن المقرر أن تخضع حورية لجراحة ثالثة بغية ترميم أنفها وتجميله.



وكانت حورية فرغلي قد طمأنت جمهورها قبل أسابيع بعد خضوعها للجراحة الأولى، وهي عبارة عن الاستحصال على خلايا جذعية وعظام من القفص الصدري لزرعها في الأنف كي يستعيد شكله الطبيعي.



وأكدت حورية أنها بدأت تستعيد حاستَي الشم والذوق بعد 48 ساعة من خضوعها للعملية الجراحية. أما فيما يتعلق بجلسات الأوكسجين، فأشارت إلى أنها أوشكت على الانتهاء منها وعددها 20 جلسة بأمر من الطبيب الأميركي بريومي.



لها

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