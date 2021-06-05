آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

الوكيل الإخباري- قال مصدر طبي في المستشفى الذي تتلقى فيه الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز العلاج، إن حالتها الصحية شهدت تحسناً في الساعات الماضية.

اضافة اعلان



وأضاف المصدر، أن "الحالة الصحية للفنانة، شهدت تطورات إيجابية متعددة في الساعات الماضية، وأن الطواقم الطبية المشرفة على علاجها، يواصلون متابعتها لحظة بلحظة، لحين تماثلها للشفاء".



ويأتي ذلك عقب مكوث الفنانة في المستشفى لفترة تزيد عن شهر، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مع حرص ابنتيها وزوجيهما، على إخفاء خبر وفاة الفنان سمير غانم، بناء على نصيحة طبية، حتى لا تسوء حالتها.





المصدر- روسيا اليوم