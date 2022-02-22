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الثلاثاء، 22-02-2022 02:44 م

آخر تطورات حالة زكي فطين عبد الوهاب الصحية

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الوكيل الإخباري - كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، خلال تصريحات صحافية عن تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير زكي فطين عبدالوهاب، الذي يرقد حالياً في قسم العناية المركّزة في أحد المستشفيات بسبب إصابته بسرطان في المخ.

وقال أشرف زكي إن الحالة الصحية للفنان زكي فطين عبد الوهاب تشهد تحسناً كبيراً، ومن المقرر أن يغادر المستشفى في أقرب وقت... موضحاً أن الفنان كان قد شعر ببعض التعب، وفضّل دخول المستشفى والبقاء في العناية المركزة، وهو الآن يتمتع بصحة جيدة.

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