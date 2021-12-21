آخر تطورات حالة زينة وتوأمها الصحية

الوكيل الإخباري - بعدما أعلنت إصابتها بنزلة برد حادّة هي وتوأمها ووالدتها، تصدّرت الفنانة زينة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث انتشرت أخبار عن إصابتها بفيروس كورونا.





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ورداً على تلك الأخبار، أكد مصدر مقرّب من زينة في تصريحات أنها أُُصيبت بالتهاب في الشعب الهوائية هي وطفلاها، مشيراً إلى أنها تتلقى العلاج حالياً، وسوف تتحسّن صحتها خلال الأيام المقبلة، نافياً أن تكون قد أصيبت بكورونا كما أشاع البعض.

المصدر - لها