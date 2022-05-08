الأحد 08-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تطبيق عبر الهاتف يساعد على اكتشاف سرطان الجلد

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الزريقات

المطاعم السياحية تكشف عن التحدي الأكبر أمام القطاع في الأردن

محطة رصد نوعية الهواء في الحسا تسجل أعلى قراءة في كميات الغبار

مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي

زيارة نادرة للرئيس السوري إلى إيران

قرار رفع أسعار الفائدة 50 نقطة يدخل حيز التنفيذ

قرار من السيسي بخصوص المجلس الأعلى للسياحة

93 % من الشركات المدرجة في بورصة عمّان تلتزم بتزويد بياناتها

بلدية إربد الكبرى : 8 ملايين دينار تكلفة أعمال صيانة الشوارع

الأحد، 08-05-2022 04:15 م

آخر تطورات حالة سمية الألفي بعد إصابتها بالسرطان

61bf1b9fb0b88


الوكيل الإخباري - كشفت مصادر مقربة من الفنانة سمية الألفي، عن تلقيها خمس جرعات كيماوي بأحد المستشفيات، بعد أن تعرضت لأزمة صحية مؤخرًا بعد فحص الورم السرطاني واكتشاف إصابتها بمرض السرطان في المرحلة الثالثة

وأشارت المصادر، إلى أن حالة الفنانة الصحية مستقرة الآن، وتخضع للعلاج دون قضاء أيام في المستشفى.

اضافة اعلان


جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة سمية الألفي، كانت مشاركتها في العرض الخاص لفيلم ريتسا، آخر أعمال نجلها الفنان أحمد الفيشاوي، حيث حرصت على دعمه فيه من خلال مشاهدة العمل، ولكنها ابتعدت عن تسجيل اللقاءات الصحافية والتلفزيونية، وظهرت مستندة على ذراع نجلها على السجادة الحمراء.

 

لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3793473_1650535836

شاهد.. شام الذهبي بإطلالة رومانسية برفقة زوجها

20220507231430135

ملكة جمال أذربيجان تثير جدلا بنشرها صورة من كواليس فيلم الهيبة

12_11

أول رد لـ مي عزالدين على خبر خطوبتها من أحمد أبو هشيمة

4827736-2007155780

تامر حسني يكشف عن جزء ثاني لـ فيلم البدلة

839834934898349

رسائل متبادلة بين شريهان وإليسا بعد نجاح 'من أول دقيقة'

saudiaalyoum.com_2021-07-06_23-17-42_885365

كريم عبد العزيز يؤدي مناسك العمرة - صورة