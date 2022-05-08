آخر تطورات حالة سمية الألفي بعد إصابتها بالسرطان

الوكيل الإخباري - كشفت مصادر مقربة من الفنانة سمية الألفي، عن تلقيها خمس جرعات كيماوي بأحد المستشفيات، بعد أن تعرضت لأزمة صحية مؤخرًا بعد فحص الورم السرطاني واكتشاف إصابتها بمرض السرطان في المرحلة الثالثة



وأشارت المصادر، إلى أن حالة الفنانة الصحية مستقرة الآن، وتخضع للعلاج دون قضاء أيام في المستشفى.

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جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة سمية الألفي، كانت مشاركتها في العرض الخاص لفيلم ريتسا، آخر أعمال نجلها الفنان أحمد الفيشاوي، حيث حرصت على دعمه فيه من خلال مشاهدة العمل، ولكنها ابتعدت عن تسجيل اللقاءات الصحافية والتلفزيونية، وظهرت مستندة على ذراع نجلها على السجادة الحمراء.

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