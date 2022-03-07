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الإثنين، 07-03-2022 12:57 م

آخر تطورات حال سمير صبري الصحية

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الوكيل الإخباري - كشفت ماجي مديرة أعمال الفنان الكبير سمير صبري في تصريحات صحافية آخر تطورات حالته الصحية، بعد تأجيل العملية الجراحية التي كان من المفترض أن يخضع لها الأسبوع الماضي على إثر إصابته بمتاعب في القلب نتيجة العلاج الكيماوي الذي كان يخضع له بعد إصابته بالسرطان.

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وقالت ماجي إن سمير في حالة تحسن ملحوظ مقارنة بالفترة الماضية، ويتحسن نفسياً وجسدياً، وأنه سعيد باهتمام الأطباء بحالته الصحية على أكمل وجه.

كما أشارت إلى أن موعد العملية الجراحية في القلب، التي كان من المقرر أن يخضع لها، لم يحدد حتى الآن.

 

وحرص العديد من الفنانين على زيارته بالمستشفى، من بينهم ليلى علوي ودنيا سمير غانم، إلهام شاهين، حسين فهمي، نيللي كريم، يسرا، وإيمي سمير غانم.

لها

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