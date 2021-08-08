الأحد 08-08-2021
الوكيل الاخباري

شكوى من انقطاع المياه في جرش

موجة الحر ترفع الأحمال الكهربائية إلى 3220 ميجا واط

وزير الصحة يفتتح القسم القضائي لمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية بالفحيص

دوام بالتناوب لهذه الفئة من المدارس

الملك: فتح القطاعات جاء بناء على دراسات من قبل لجان

حملة في معان لإزالة المباني الآيلة للسقوط

وفاتان و160 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

782 مليون دينار قيمة حركات نفذتها 'أي فواتيركم' الشهر الماضي

ترحيب بإلغاء فحص كورونا للأردنيين المطعمين العائدين من السفر

حادثا سير مروعان وضحايا لعائلتين يفجعان الأردنيين خلال 24 ساعة

الأحد، 08-08-2021 12:49 م

آخر رسالة بصوت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز - فيديو

58802Image1-1180x677_d


الوكيل الاخباري - كشفت أحدى المواقع المصرية عن آخر رسالة بصوت للفنانة المصرية الراحلة، دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا أمس السبت، بعد صراع مع مرض (كوفيد-19).

اضافة اعلان


ونشرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أمس السبت، رسالة دلال عبد العزيز الصوتية، التي تم تسجيلها لها قبل إصابتها بالمرض واحتجازها في المستشفى التي عولجت فيها، وتتحدث خلالها مع متصلة بشأن طفلة موهوبة تدعى "نور" من متحدي الإعاقة والمصابة بمرض نادر.

وقالت دلال عبد العزيز في رسالتها الصوتية الأخيرة للمتصلة إنها ستخبر ابنتها الفنانة، دنيا سمير غانم، بشأن الطفلة، وأكدت لها أنه لو شاهدت الفيديو الذي يبرز موهبتها سـ"تتقطع" (ستتأثر للغاية) لأنها تحب الأطفال بصفة عامة، وخاصة من هم في ظروفها.

 



وأضافت دلال عبد العزيز للمتصلة أن ابنتها دنيا تصور أحد أعمالها الفنية حاليا، لكن وعدتها بأنها ستجعلها تحدد يوما لكي تأتي الطفلة لمقابلتها في استوديو التصوير، ويحضرّون لها مفاجأة جميلة لكي يسعدوها.


وتوفيت دلال عبد العزيز داخل المستشفى، أمس السبت، عن عمر 61 عاما بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد، ودام قرابة 100 يوم.

وغيب الموت دلال عبد العزيز دون أن تعلم بوفاة زوجها الفنان الكوميدي، سمير غانم، قبل ما يقرب 3 أشهر، وذلك بعدما أخفى كل المقربين منها خبر رحيله خوفا من تعرضها لانتكاسة صحية حزنا على فراقه. 


وسارع أزواج بناتها، الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان بنعيها عبر حسابيهما على مواقع التواصل الاجتماعي.


كذلك نعى الفنانة الراحلة العديد من أصدقائها من داخل الوسط الفني، من أبرزهم عادل إمام ويسرا ولبلبة وإلهام شاهين وليلى علوي ومحمد هنيدي وكريم عبد العزيز ومحمد رمضان وأحمد السقا، وحسين الجسمي، الذين أشادوا بسعيها المستمر للخير والعطاء.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
70

شاهد بالفيديو.. انهيار وبكاء دنيا وايمي سمير غانم في جنازة دلال عبدالعزيز

1-1455854

مستشار السيسي يكشف سبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز - فيديو

دلال

وصية دلال عبد العزيز لابنتيها

منى-زكي

منى زكي تتعرض للهجوم بسبب ما قامت به بعد وفاة دلال عبد العزيز

6188631_1545904850

رسالة مؤثرة من إسعاد يونس لـ دلال عبد العزيز - صورة

3cd4de1162918804229758e7061a15d9

حسين الجسمي يطرح درب الشعر - فيديو

أخبار متعلقة
610e78e842360472bb124347

ما هو اللغز وراء تسمية الفنان الراحل سمير غانم لزوجته دلال بـ'عزاء عبد العزيز'؟

105276-دلال-عبد-العزيز

وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز

60cb4edb4c59b74ebd20d316

تطورات جديدة في حالة دلال عبد العزيز الصحيّة

2021_8_1_15_31_31_309

رامي رضوان يكشف حقيقة احتياج دلال عبد العزيز لزراعة رئة

Scarlett-Johansson-sues-Disney-for-intentional-breach-of-contract-over-Black-Widow-release-1469456

ديزني ترد بعنف على اتهامات سكارليت جوهانسون.. 'دفعنا لها 20 مليون دولار'

2021-637544407680123167-12

بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز .. حسن الرداد : ' الواحد قرف منكم'