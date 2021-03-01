آخر ما كتبته الراحلة أحلام الجريتلي

الوكيل الاخباري - لم يكاد الوسط الفني يخرج من صدمة رحيل الفنان القدير يوسف شعبان حتى فُجع برحيل الفنانة أحلام الجريتلي، وكانت آخر الكلمات التي كتبتها عبر حسابها في "فيسبوك" عن الموت وأن الإنسان لا ينال في هذه الدنيا إلا مساحة لا تتعدّى المتر، حيث قالت: "الدنيا دي غريبة يوم فرح ويوم حزن إمبارح الكل بيهنيني بعيد ميلادي والنهاردة الكل بيعزيني في وفاة محمد زوج أختي المرحومة آمال ووالد وائل وريم، سبحان الله وأهي ماشية شوية حزن وشوية فرح وآخرتها متر في متر".

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وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعي الراحلة، وقالت عبر صفحتها في موقع "فيسبوك": "رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".



وكانت الجريتلي تواصل تصوير مشاهدها حتى يوم السبت في مسلسل "نسل الأغراب"، الذي وقع صنّاعه في ورطة بسبب رحيلها، حيث يتبقى لها مشاهد كثيرة.



والراحلة هي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها: "حكايات المدندش"، "من أطلق الرصاص على هند علام"، "السندريلا"، "الفتوة"، "البرنس" وغيرها، وكان آخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو.

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