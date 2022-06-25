آمال ماهر تتصدر الترند .. وبيان عاجل من نقابة المهن الفنية في مصر

الوكيل الإخباري-في بيان عاجل لها موقّع من النقيب هاني شاكر، أهابت نقابة المهن الموسيقية بجمهور الفنانة آمال ماهر ومحبيها عدم الإنخراط وراء الشائعات التي انتشرت مؤخراً على كافة وسائل التواصل الإجتماعي والتي تصدرت تريند الساعات الماضية، وتواصلت نقابة المهن الموسيقية مع أسرتها، وأكدت عدم صحة هذه الشائعات تماماً، وأوضحوا أن الفنانة آمال ماهر تعيش حياة هادئة بين أسرتها.



وأكدت النقابة أنها لم تكن بعيدة عن أي من أعضائها في سرائه أو ضرائه، وأنها دائماً سند لكل أعضائها، وذلك بعد أن انتشرت شائعات عن إختطاف آمال ماهر، كما أنها ردّت بنفسها على الأمر، ناشرة مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي .

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وكان قد تداول رواد مواقع التواصل شائعات سابقة حول اختطاف الفنانة امال ماهر .

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