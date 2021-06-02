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الأربعاء، 02-06-2021 08:56 ص

آمال ماهر تعلن اعتزالها

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الوكيل الإخباري _ اعلنت الفنانة آمال ماهر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي عن قرارها بإعتزال الغناء .

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حيث انها كتبت : “جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات و كان رفيق دربي الدائم ، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي.. أعلن إبتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني،
متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء.
و إن كنت سأعود مرة أخرىٰ أم لا ؟
فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط ..
فكل ما أفكر به حاليًا هو إبتعادي فقط لا غير  ..
و بالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنت عنه فهو مؤجل لأجل غير مُسمىٰ ، كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم و إجتهدت كثيرًا ،أكثر من أي وقت مضىٰ و لكنها إرادة الله ..
شكرًا لكل من ساندني في رحلتي الفنية و في حياتي
شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلىٰ الخليج إستمتعت بكم كثيرًا على مدار أعوام و أعوام و كنتم خير جمهور ..
و شكرًا لله عز و جل أولًا و أخيرًا و دائمًا ..


لتنهال عليها التعليقات من متابعيها الذين طالبوها بان تعيد النظر في اعتزالها متمنين لها التوفيق في حياتها .

 

المصدر : الإمارات نيوز 

 




 

 


 

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