آمال ماهر تعلن اعتزالها

الوكيل الإخباري _ اعلنت الفنانة آمال ماهر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي عن قرارها بإعتزال الغناء .

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حيث انها كتبت : “جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات و كان رفيق دربي الدائم ، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي.. أعلن إبتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني،

متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء.

و إن كنت سأعود مرة أخرىٰ أم لا ؟

فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط ..

فكل ما أفكر به حاليًا هو إبتعادي فقط لا غير ..

و بالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنت عنه فهو مؤجل لأجل غير مُسمىٰ ، كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم و إجتهدت كثيرًا ،أكثر من أي وقت مضىٰ و لكنها إرادة الله ..

شكرًا لكل من ساندني في رحلتي الفنية و في حياتي

شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلىٰ الخليج إستمتعت بكم كثيرًا على مدار أعوام و أعوام و كنتم خير جمهور ..

و شكرًا لله عز و جل أولًا و أخيرًا و دائمًا ..







لتنهال عليها التعليقات من متابعيها الذين طالبوها بان تعيد النظر في اعتزالها متمنين لها التوفيق في حياتها .

المصدر : الإمارات نيوز