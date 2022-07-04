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الإثنين، 04-07-2022 03:04 م

آمبر هيرد تطالب بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة

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الوكيل الإخباري-طالب محامو الممثلة الأميركية آمبر هيرد بالغاء الحكم الصادر بحقها في قضية التشهير التي كسبها ضدها زوجها السابق الفنان العالمي جوني ديب، وإعادة المحاكمة من جديد.

وتقدم المحامون بالطلب لهيئة المحكمة يوم الجمعة الماضي تبعاً وأن الحكم الذي صدر بحقها لم يكن مدعوماً بأدلة واضحة.

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وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أكد المحامون أنه لم يتم التحقق جيدا من أحد المحلفين الذين شاركوا في المحاكمة، وتساءلوا عن قانونية وجوده في هيئة المحلفين بالقضية من الأساس، وضرورة إلغاء التعويض المقدر بـ 10 ملايين دولار.

 

 

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