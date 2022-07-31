آمبر هيرد تعلن افلاسها رسمياً

الوكيل الإخباري-أعلنت الفنانة الأمريكية آمبر هيرد عن إفلاسها رسميًا؛ وذلك بسبب الرسوم القانوناية الباهظة التي كلفتها محاكمة التشهير التي رفعها ضدها النجم العالمي جوني ديب وطالب فيها بتعويض 50 مليون دولار.

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وكانت قد قدمت آمبر هيرد استئنافاً رسمياً للمحكمة، على قضية التشهير التي صدر حكمها النهائي منذأكثر من شهر، وقد قدم الاستئناف محامو هيرد في محمكة استئناف فرجينيا في مقاطعة فيرفاكس.







المصدر :الفن