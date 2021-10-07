الخميس 07-10-2021
الوكيل الاخباري

البرلمان العربي يبحث مع الأمم المتحدة التعاون الفني في مجال مكافحة الإرهاب

وزير سوداني: مخزون القمح يكفي لأربعة أيام

وزير التعاون الدنماركي يزور مستشفى الجراحات التخصصية في البشير

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الشوبكي

الملك يطمئن على صحة الروابدة

وزير الداخلية : الحكومة تتعامل مع قضايا اللجوء السوري بشكل شمولي ومنسق

توصية جديدة من لجنة الاوبئة بشأن دوام الموظفين

لافروف: إصلاح مجلس الأمن الدولي يجب أن يهدف إلى تمثيل الدول النامية

الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة وفيات وإصابات كورونا اليوم

التربية تفتح تحقيقا اثر احتجاجات بمدرسة ماعين الثانوية

الخميس، 07-10-2021 02:01 م

آيتن عامر تتلقى تحذيرا عاجلا من خطورة مسلسل squid games على أطفالها

3254e915-da41-49a2-9ef1-af3aaca5d26b


الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة المصرية أيتن عامر عن تلقيها رسالة من المدرسة الخاصة بأولادها يطلبون فيها منع الأطفال من مشاهدة مسلسل Squid Games، لما فيه من مشاهد عنيفة، خصوصاً أنه قائم على الألعاب الخاصة بالأطفال، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان

 

وعلقت عامر قائلة :"المدرسة باعتين email بيحذروا فيه من مسلسل squid games وبيقولوا انه مشاهدته خطر على الاولاد وبيطلبوا مساعدة الاهالي في السيطرة على الموضوع لان الفكرة بتاعة اللعبة اللي في المسلسل ابتدت تنتشر وقت البريك والولاد بيلعبوها، المسلسل الظاهر انه عنيف فعلا لان الدنيا مقلوبة بسببه".

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
قصة-بريتني-سبيرز-مع-اسرتها-_كلمة-الاردن

بريتني سبيرز تفضح تصرفات عائلتها في منشور جديد

Tamer-Hosny-

تفاصيل اغنية جديدة لتامر حسني

3993986-2130747019

فاطمة الصفي تدعم علي كاكولي بعد سجنه - فيديو

fc38e402-7efc-40bd-a272-3152ab5ccf48

بعد ان اكدت ان والدها لا ينفق عليها.. إليكم مصدر أموال نور عمرو دياب

9828e36d-4878-4040-bda5-c75e443a5852_16x9_1200x676

كاظم الساهر يثير الجدل بتغير شكله - فيديو

124392Image1

الموت يفجع الفنان ​فادي أبي سمرا​

أخبار متعلقة
344

بعد تعرضها لحالة إغماء.. أول رسالة من ماجدة الرومي - صورة

2020_9_18_4_49_47_518

بكلمات مؤثرة مروة ناجي تستذكر والدها - صورة