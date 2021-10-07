آيتن عامر تتلقى تحذيرا عاجلا من خطورة مسلسل squid games على أطفالها

الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة المصرية أيتن عامر عن تلقيها رسالة من المدرسة الخاصة بأولادها يطلبون فيها منع الأطفال من مشاهدة مسلسل Squid Games، لما فيه من مشاهد عنيفة، خصوصاً أنه قائم على الألعاب الخاصة بالأطفال، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وعلقت عامر قائلة :"المدرسة باعتين email بيحذروا فيه من مسلسل squid games وبيقولوا انه مشاهدته خطر على الاولاد وبيطلبوا مساعدة الاهالي في السيطرة على الموضوع لان الفكرة بتاعة اللعبة اللي في المسلسل ابتدت تنتشر وقت البريك والولاد بيلعبوها، المسلسل الظاهر انه عنيف فعلا لان الدنيا مقلوبة بسببه".

المصدر - الفن

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