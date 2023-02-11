أبرزها لـ أصالة وأنغام وأحمد سعد.. قائمة أغاني عيد الحب 2023

الوكيل الإخباري- يستعد عدد من نجوم الفن بالوطن العربي لطرح أغانيهم الخاصة بـ عيد الحب للجمهور، والذي يوافق 14 من شهر فبراير الجاري.

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ونستعرض لكم قائمة أغاني عيد الحب 2023



رامي جمال: أغنية عاملة إيه

أعلن الفنان رامي جمال، عن طرحه أغنية بعنوان عاملة إيه، والأغنية من كلمات أحمد العزب ومن ألحان أحمد العدل وتوزيع أحمد حسام، أما الجيتار فكان للموسيقي أحمد حسين، وتولى مهمة إخراج الأغنية.



أحمد سعد عيد الحب

روج الفنان أحمد سعد لأغنيته عيد الحب، بطرح البوستر الرئيسي لها تمهيدًا لطرحها بشكل رسمي عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب يوم 14 من الشهر الحالي.



أصالة ما عرفتك

كشفت شركة روتانا عن أغنية الفنانة أصالة في عيد الحب، والتي تحمل عنوان ما عرفتك، وتنتمي الأغنية لنوعية الأغاني الرومانسية، وسجلت أصالة هذه الأغنية بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال تواجدها لتصوير برنامج سعودي آيدول.



أنغام خليني شوية معاك

وتستعد الفنانة أنغام لتقديم أغنية بعنوان خليني شوية معاك، بالتزامن مع عيد الحب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع خالد عز، ومن المقرر إطلاقها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.



جيبي بيوجعني لمصطفى شوقي

وطرح المطرب مصطفى شوقي أغنية جديدة بعنوان جيبي بيوجعني ضمن احتفالات عيد الحب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور ومن توزيع أماديو كما تولى مهمة أشراف على ماستر الأغنية هاني محروس.



أحمد بتشان أنا جيت

وأعلن أحمد بتشان عن انتهائه من تسجيل أغنية جديدة بعنوان أنا جيت، والأغنية من كلمات محمد عاطف وألحان مدين ومن توزيع إيهاب فاروق ومن المفترض طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب الخاص بالشركة المنتجة وإذاعة نجوم إف إم.



عمر كمال وشيماء مغربي النجمة البعيدة

قرر الفنان عمر كمال طرح أجدد أغانيه بعنوان النجمة البعيدة، بالتعاون مع الفنانة شيماء مغربي، خلال ساعات، وهي من كلمات أسامة الوكيل ومن ألحان الملحن عمرو قطب.

القاهرة 24

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