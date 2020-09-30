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الأربعاء، 30-09-2020 10:23 ص

أبطال الهيبة في الإعلان الأول قبل العرض

غلاف_مسلسل_الهيبة_العودة


الوكيل الإخباري _ شارك الفنان السوري تيم حسن متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" الإعلان الترويجي لمسلسل "الهيبة - الرد" وارفقه بتعليق قال فيه : "قريباً".

اضافة اعلان
 

وظهر تيم حسن مع أبطال العمل منى واصف، ديمة قندلفت، عادل كرم، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني، عبدو شاهين، ناظم عيسى، ليلى قمري، فاليري أبو شقرا، ختام اللحام، سعيد سرحان .

 

وبدوره كشف صادق الصباح، صاحب شركة "صباح إخوان"، موعد عرض المسلسل في الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.


 

 

المصدر : الفن 

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