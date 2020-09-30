أبطال الهيبة في الإعلان الأول قبل العرض

الوكيل الإخباري _ شارك الفنان السوري تيم حسن متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" الإعلان الترويجي لمسلسل "الهيبة - الرد" وارفقه بتعليق قال فيه : "قريباً".
وظهر تيم حسن مع أبطال العمل منى واصف، ديمة قندلفت، عادل كرم، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني، عبدو شاهين، ناظم عيسى، ليلى قمري، فاليري أبو شقرا، ختام اللحام، سعيد سرحان .
وبدوره كشف صادق الصباح، صاحب شركة "صباح إخوان"، موعد عرض المسلسل في الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
الــــــــهـَـــــيـــبـــة الـــــــــــرَّد— تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) September 29, 2020
1 نــوڤــمـبــر 2020#شاهد_VIP#MBC #MTV #ART #رؤيا #السومرية pic.twitter.com/gCWh5VTCJp
المصدر : الفن
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