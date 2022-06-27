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الإثنين، 27-06-2022 10:46 ص

أبوهشيمة يوضح حول زواجه من شقيقة كريستيانيو رونالدو

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الوكيل الإخباري-بعد أن أكد طلاقه بكل احترام من الممثلة المصرية ياسمين صبري، لا زالت تصريحات رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة تحظى بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ولأول مرة رد ابو هشيمة على الاخبار التي انتشرت قبل سنوات حول زواجه من شقيقة كريستيانو رونالدو، كاتيا أفييرو، وذلك ضمن برنامج "تفاعلكم".


وعلق أبو هشيمة لأول مرة على الموضوع وقال : "تجمعني وكريستيانو رونالدو صداقة امتدت أكثر من 6 سنوات منذ الاستعانة به في حملة إعلانية، واطلعت على شائعة زواجي من شقيقته وهذا غير صحيح".

الفن

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