أبو جانتي يعود بجزء ثالث

الوكيل الإخباري _ اعلن الفنان السوري سامر المصري عن استعداده لإنتاج جزء ثالث من مسلسل “أبو جانتي”.

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حيث انه سيتم تصوير الجزء الثالث من العمل في السعودية، بحضور معظم شخصياته الأساسية، ومنها “أم النور” التي جسدتها الفنانة القديرة سامية الجزائري، وشخصية “أبو ليلى” التي أداها الفنان أيمن رضا، وغابت عن الجزء الثاني، الذي صوّر في دولة الإمارات.



واشار المصري الى أن هذا الجزء سيضم مجموعة من الفنانين السعوديين.

وستدور أحداثه بانتقال “أبو جانتي” للسعودية، من أجل العمل بها كسائق تاكسي.



المصدر : الامارات نيوز





