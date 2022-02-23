أبو جودت يعود في جزء جديد من باب الحارة

الوكيل الإخباري - بعد وفاة الممثل السوري زهير رمضان الذي جسد لمدة سنوات شخصية ابو جودت، الا ان الشخصية ستعود في الجزء الجديد للمسلسل اذ سيتم اختيار ممثل جديد للعمل.



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اعلن المدير العام للشركة المنتجة انه يتم الاستمرار بتصوير المسلسل مؤكداً انه موجه للجمهور المصري والخليجي

اثارت تصريحات الجهة المنتجة سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين علقوا منتقدين استمرار المسلسل بعد كل هذه الاعوام. فبعض المتابعين قال: "مسلسل تخلف سخيف ولا يحكي عن مجتمتنا هدا كذب واختراع"، والبعض الآخر وجد ان المسلسل تافه وقال: "لك اغلب الممثلين يلي مثلو ماتو ولمسلسل لسا مكمل"

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