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الأربعاء، 30-08-2023 12:24 م

أبو جوليا : الأردن أفضل بلد للمعيشة

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الوكيل الإخباري- أعرب الشيف الفلسطيني الشهير "أبو جوليا" عن حبه للحياة في الأردن خلال إقامته الحالية، حيث قال: "الأردن هو أفضل بلد للعيش".

وفي التفاصيل ، قام أبو جوليا بالرد على تعليقات متابعيه عبر خاصية القصص المصورة في حسابه الخاص على "إنستغرام"، حيث تم سؤاله عن إمكانية نقل إقامته من لندن إلى الأردن بعد أن أعلن عن افتتاح مطعم جديد في العاصمة عمان. وقد نفى هذا قائلاً: "لا، لن أنتقل من لندن إلى الأردن".

وأضاف : "بالرغم من ذلك، يعتبر الأردن أفضل بلد للمعيشة ".

وفي إجابة أخرى، أكد أبو جوليا أنه لم ينقطع عن التواصل مع متابعيه، وسيستمر في مشاركة وصفات الطعام عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

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