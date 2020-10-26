أبو شهاب يجتمع مع شريفة من جديد.. فيديو

الوكيل الإخباري _ شارك الفنان السوري سامر المصري متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" فيديو طريف ظهر فيه برفقة الفنانة السورية جومانا مراد، التي شاركته بالتمثيل في أحد أجزاء مسلسل "باب الحارة".

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وأرفق الفيديو بتعليق، قال فيه: "العكيد وشريفة يلتقيان من جديد في مهرجان الغونا السينمائي ..سامرالمصري و جمانة مراد ما اشتقتوا تشوفونا مع بعض بمسلسل جديد ؟".

لتنهال عليه التعليقات من المتابعين الذين طالبوا برؤيتهما مجدداً في عمل جديد.



المصدر : الفن

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