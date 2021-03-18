أبو هشيمة يكشف حقيقة منعه ياسمين صبري من التمثيل.. فيديو

الوكيل الاخباري - كشف رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بعض الحقائق عن زوجته الفنانة ياسمين صبري. وجاء هذا ضمن مداخلة هاتفية أجريت معه خلال حلقة من برنامج "حديث القاهرة" الذي يعرض على شاشة قناة "القاهرة والناس".

اضافة اعلان



ورداً على سؤال عما إذا كان زواجهما منعها من المشاركة في أعمال درامية ووجهها نحو الترويج لماركات عالمية فقط، أشار إلى أن لديها عدداً من العقود مع تلك العلامات قبل الزواج.



ولفت إلى أنه ليس سبب غيابها عن دراما رمضان 2021 مشيراً إلى أنه لا بد لها من أن تشارك في أعمال راقية على حد قوله.

كذلك تحدث خلال الحلقة عن العقد الفاخر الموقع من علامة Cartier والذي تزينت به ياسمين مؤخراً وقال إنه لم يقدمه لها كهدية وأنه تقدمة من الشركة الراعية.



وأضاف أنها تمثل عدداً من الماركات العالمية وأنها الفنانة الوحيدة على المستويين المصري والعالمي التي تحظى بهذه المكانة. وتابع أنها تلقت هذه الهدية بعدما تم تعيينها سفيرة لحملة علامة المجوهرات الشهيرة في الشرق الأوسط.





لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





