أجر خيالي.. ما هو المبلغ الذي تقاضاه محمد رمضان في برنامج رامز جلال؟

الوكيل الإخباري - وقع الفنان المصري محمد رمضان في فخ الممثل ومقدم البرامج المصري رامز جلال، في الحلقة الأولى من برنامج "رامز نيفر إند".

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وبدأت الحلقة باستضافة الإعلامية اللبنانية كارلا حداد لمحمد رمضان في أحد المطاعم في الرياض، وتدخل رامز جلال في التعليق منذ اللحظة الأولى.

ومع تقدم الوقت، يقوم ثور متواجد في الخارج بكسر زجاج المطعم للدخول ومهاجمة محمد رمضان، ليتربك رمضان ويحاول الابتعاد عن الثور، إلا أن الأمن سحب رمضان بعيدا بالقوة وأدخلوه في غرفة "الغسالة"، وتم إغلاق الباب عليه مع رامز جلال الذي يتخفى على شكل الشيف التركي الرئيسي للمطعم، ليبدآ بالانقلاب رأسًا على عقب.



وبحسب المعلومات المتداولة والمنقولة عن مصدر مقرب من القائمين على البرنامج، فإن محمد رمضان تقاضى مبلغ يفوق الـ 200 ألف دولار مقابل هذه الحلقة، إلا أنها معلومات أولية لم يتم نفيها أو إثباتها.

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