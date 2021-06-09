أحداث صادمة وغير متوقعة في رصيف الغرباء

الوكيل الإخباري - كتبت جويل عرموني في "الديار": "حسين فنيش ممثل لامع، وموهوب ومثابر، ويتمتع بكاريزما أمام الكاميرا. قدّم أدواراً مختلفة ومتنوّعة في الدراما اللبنانية والعربية وبرز فيها، إلى أن أصبح من أهم الممثلين الشباب الذين يحبهم وينتظرهم الجمهور بفارغ الصبر.

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قف حسين إلى جانب مجموعة من الممثلين المخضرمين في أعمال ناجحة عدة، منها «حنين الدم»، و «بوح السنابل»، و «خمسة ونصف»، و «موجة غضب»، وصولاً إلى «رصيف الغرباء« الذي يؤدي فيه حالياً دوراً أساسياً.



وبين رصيف وآخر يمضي هذا الممثل الطموح نحو القمّة دون كلل أو تعب أو استسلام، فماذا عن هذه التجربة؟ وماذا ينتظرالمشاهدين في الحلقات الأخيرة؟ هذه وغيرها من الأمور التي تتعلق به شخصياً وبأعماله المستقبلية، كشف عنها حسين للمرة الأولى.



يؤكد فنيش أنّ "حلقات «رصيف الغرباء» طويلة، الا أن القصة والحبكة تحتملان هذا الأمر، كون القصص متعددة ومتداخلة، الا أن الأحداث الآن تسارعت ورأينا نسب المشاهدة العالية التي تثبت كيف أن المشاهد يتفاعل مع أحداث المسلسل ويتابعها".

ولدى سؤاله عن نجاح المسلسل، يجيب فنيش: "السبب هو اجتماع عناصر النجاح في المسلسل من القصة، الى الاخراج، الى إتقان كل ممثل لدوره وتمكّنه من الدخول الى قلوب المشاهدين، كل على طريقته، استطاع كل ممثل، كان يجسد الخير أم الشر ان يلعب دوره بإحتراف كبير، حيث جعل المشاهد يتعايش ويتعاطف معه وكأنه معه، الى جانب القصة التي كتبها طوني شمعون وقربها من الواقع وطرحها للعديد من المشاكل الاجتماعية، مع حنكة ودقّة المنتج والمخرج الأستاذ إيلي معلوف في اختيار المسلسلات التي تجذب الجمهور تلقائيًا، ما جعل المسلسل قريباً من قلوب الناس"، مضيفاً: "فاقت أصداء وترددات شخصية نديم كل التوقعات وتركت تعاطفاً كبيراً لدى الناس، كما أعد المشاهدين بمفاجآت كثيرة صادمة وغير متوقعة في الأحداث المقبلة من المسلسل سيكتشفونها قريباً".

المصدر - لبنان 24





