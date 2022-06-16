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الخميس، 16-06-2022 01:51 م

أحدث اعمال الفنان باسم ياخور

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الوكيل الإخباري-روّج الفنان باسم ياخور، لأحدث أعماله الفنية الجديدة وهو مسلسل يحمل اسم "العربجي".

مسلسل "العربجي" من تأليف عثمان جحا،وإخراج ناجي طعمي.
ونشر باسم ياخور، الملصق الدعائي للمسلسل عبر حسابه على " انستغرام"، حيث ظهر باسم منفرداً على الملصق بملابس شخصيته وارتسم على وجهه علامات الغضب والحدة، ومن خلفه أبنية تشتعل بها النيران.
وعلق باسم ياخور، على البوستر، قائلاً: " قريباً العربجي من إنتاج غولدن لاين تأليف عثمان جحا وإخراج ناجي طعمي.

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