أحدث ظهور لكريم فهمي وزوجته عبر إنستجرام

الوكيل الإخباري-نشر كريم فهمي صورا جديدة برفقة زوجته دانيا البناوي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".



وظهرت زوجته دانيا البناوي ، بإطلالة صيفية و كشفت عن جمالها واناقتها مرتدية فستان باللون الابيض .



يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم "ديدو"، وشاركه البطولة كل من حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، محمد ثروت،أحمد فتحي، هدى المفتي، نور قدري، عمر شرقي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.



اضافة اعلان





صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة