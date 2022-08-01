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الإثنين، 01-08-2022 03:50 م

أحدث ظهور للفنانة درة -صورة

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الوكيل الإخباري-تألقت الفنانة درة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت درة في الصور وهي مرتدية فستان أنيق قصير باللون الأصفر، وتميز الفستان بوجود تفصيلة بكم واحد فقط، وتركت درة خصلات شعرها منسدلة على أكتافها.

وعلقت درة على الصور، كاتبة: “أفضل وأجمل الأشياء لا يمكن رؤيتها أو حتى لمسها، يجب أن يشعر بها القلب”.

ويعرض حاليا للنجمة درة زروق فيلم "جدران" على منصة "واتش ات" ولقى الفيلم اشادات واسعة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ كما أشادوا بأداء النجمة درة خلال أحداث العمل.

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صدى البلد

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