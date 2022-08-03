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الأربعاء، 03-08-2022 04:02 م

أحدث ظهور للفنانة ليلى زاهر عبر انستغرام

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الوكيل الإخباري-تألقت الفنانة الشابة ليلى زاهر في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

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وشاركت ليلى زاهر متابعيها صورة جديدة من الچيم، عبر خاصية الستوري ، وظهرت بملابس رياضية وتسريحة تتناسب مع اللوك، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، دلال عبدالعزيز، هشام جمال، عمرو وهبة، وهو من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

 


 

 

صدى البلد

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