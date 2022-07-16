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السبت، 16-07-2022 04:29 م

أحدث ظهور للفنانة ياسمين صبري -صور

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الوكيل الإخباري-شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، لفتت فيها أنظار المتابعين بأناقتها البالغة.

وكانت ياسمين صبري ترتدي فستاناً باللون الأخضر القاتم طويل وواسع، بأكمام طويلة، مع شق طويل عند الساق، ونسقت معه حذاء صيفي باللون البيج زحقيبة يد باللون الأصفر، مع مجموعة أكسسوارات أضافت للإطلالة رونقاً خاصاً.

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ومن الناحية الجمالية، تركت ياسمين صبري شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياجاً ناعماً يليق بجمال ملامحها.

 

وعلقت ياسمين صبري على المنشور كاتبةً: "الأخضر هو لوني".

 

 


 

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