الإثنين 04-01-2021
الوكيل الاخباري

مكالمة هاتفية تحول دون وقوع كارثة بعمان

الحكومة تنفي شائعة جديدة

خبر سار حول عودة عمل النوادي الصحية والرياضية بالاردن

العناية الإلهية تنقذ شخصا من الموت في معان - صور

توضيح حكومي حول إلغاء الحظر الشامل الجمعة

الحزن يخيم على بلدة ملكا بإربد لوفاة طالبة مدرسة

اعلان هام من الضمان الاجتماعي حول الزيادة على الأجور

توضيح من الضمان الاجتماعي بشأن الدعم التكميلي

أردني يناشد لإخلاء والدته من أوكرانيا إلى المملكة بسبب مرضها

وزير الصحة يصرح لأول مرة حول هذا الأمر

الإثنين، 04-01-2021 01:24 م

أحدث ظهور للفنانة ياسمين صبري وأبو هشيمة في استقبال 2021.. شاهد

F92E85A0-85C9-46E0-A753-DDAECA11D8C7


الوكيل الاخباري - استقبلت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، العام الجديد 2021، بمشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور لها مع زوجها رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، فيما كشف الأخير عن إصابته.

اضافة اعلان

وشاركت الفنانة صورتها مع زوجها، يوم امس الأحد، والتي يظهران فيها وهما يسيران أمام أسطول سياراتهما الفارهة.

 

من ناحية أخرى، فاجأ أحمد أبو هشيمة متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بنشره صورة له وهو يضع مقوم للرقبة، فيما يشير إلى تعرضه لإصابة ما، وعلق معها: "الحمد لله ربنا اختبرني في بداية العام الجديد بشوية تعب.. أنا دلوقتي أحسن وأقوى.. خاللي بالكم من صحتكم.. دي كنزكم الحقيقي.. كل سنة وأنتم طيبين".

 


سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
عمرو دياب_0

شبيه الفنان عمرو دياب يثير الجدل عبر مواقع التواصل!.. شاهد

elias-rahbani

وفاة الموسيقار اللبناني الياس الرحباني

506201704301147444744

عاصي الحلاني يكشف علاقة حفله بتفشي كورونا بين الجمهور

6485991-1615702372

نقيب الممثلين المصريين يكشف تفاصيل حالة الفنانين المصابين بكورونا

czo2NjoiaHR0cHM6Ly9pbWcuYXJhYnN0b2RheS5uZXQvMjAyMS8wMS9leGxhcmdlL2FyYWJzdG9kYXkt2KzZitix2YouanBnIjs=

أغنى ممثل كوميدي في العالم يكشف عن عادتين جعلتاه ناجحا

يسرا

تدهور الحالة الصحية للفنانة يسرا

أخبار متعلقة
1280x960-XTBdV

ياسمين صبري وأبو هشيمة يحتفلان بعيد زواجهما الأول.. شاهد

5fd0fbca782f0

الموت يفجع 'أبو هشيمة' زوج الفنانة ياسمين صبري

czo4NDoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGlhbWFnLmNvbS9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2FydGljbGUvMjQvMDkvMjAyMC85NzQ0NDQxLTE0MDY4MTcwNTAucG5nIjs=

الفنان محمد رمضان يتصدر مجددا بأغنية جديدة.. شاهد

f12213409

نشر كتاب للفنان كاظم الساهر يروي مسيرة حياته وأسرار عائلته!

1604421109575764600

دُرة تنشر صورة جديدة أثارت الجدل بعد شهر من زواجها.. شاهد

b70432354e0c89b21255382b679b4061

الفنانة المعتزلة حنان ترك في ظهور نادر لها.. فيديو