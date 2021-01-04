أحدث ظهور للفنانة ياسمين صبري وأبو هشيمة في استقبال 2021.. شاهد

الوكيل الاخباري - استقبلت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، العام الجديد 2021، بمشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور لها مع زوجها رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، فيما كشف الأخير عن إصابته.

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وشاركت الفنانة صورتها مع زوجها، يوم امس الأحد، والتي يظهران فيها وهما يسيران أمام أسطول سياراتهما الفارهة.

من ناحية أخرى، فاجأ أحمد أبو هشيمة متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بنشره صورة له وهو يضع مقوم للرقبة، فيما يشير إلى تعرضه لإصابة ما، وعلق معها: "الحمد لله ربنا اختبرني في بداية العام الجديد بشوية تعب.. أنا دلوقتي أحسن وأقوى.. خاللي بالكم من صحتكم.. دي كنزكم الحقيقي.. كل سنة وأنتم طيبين".

سبوتنيك

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