أحدث ظهور للفنان التركي كرم بورسين

الوكيل الإخباري-نشر النجم التركي كرم بورسين صورة له برفقة النجم الاسباني ألفارو مورتي الذي جسّد شخصية البروفيسور في "La Casa De Papel "، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



اضافة اعلان

وقد نالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين اذ تم تداولها بشكل لافت.

"ألفارو أنطونيو غارسيا مورتي"، والذي عرف باسم ألفارو مورتي، هو ممثل إسباني من مواليد 23 شباط/فبراير عام 1975.



حقق شهرة عالمية بعد أن جسد دور سيرجيو ماركينا أو البروفيسور "El Profesor"، في سلسلة La Casa De Papel الإسبانية، التي تم عرضها في الأصل على Antena 3.







الفن