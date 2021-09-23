أحدث ظهور للفنان سمير صبري بعد شائعة وفاته - فيديو

الوكيل الإخباري - بعد نفي شائعة وفاته، ظهر الممثل المصري سمير صبري لأول مرة بفيديو وصور نشرتهم الإعلامية المصرية بوسي شلبي في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وظهر بمنشور بوسي، يسرا ومي نور الشريف، وقالت: "أحلى حاجة كلنا النهارده بنحتفل بسمير صبري، حبيب قلبنا منور يا سمرا يا قمر".

وتابعت: "أحلى أصحاب الآن مع حبيب قلبنا سمير صبري ربنا يخليك لينا".

وكانت إشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة بخبر وفاة صبري، لتنفي نقابة المهن التمثيلية في مصر بعد ساعات الخبر، وتقول إنه مجرد إشاعة، كما أكدت أنه جرى التواصل مع عائلة صبري، وأكدوا أنه بصحة جيدة.

وكانت قد كتبت الممثلة المصرية مديحة حمدي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، منشوراً أعلنت خلاله خبر وفاة سمير صبري، ما سبب حالة من القلق وتهافت الإتصالات على رقم صبري، ما إضطرها للإعتذار بعد ذلك عبر حسابها الخاص، معبرة عن أسفها لنشر خبر الوفاة، من دون التأكد من مصدر المعلومة.

المصدر - الفن