أحدث ظهور للفنان لطفي لبيب بعد أزمته الصحية.. صورة

الوكيل الاخباري - كشفت المخرجة الشابة جاسمين عمرو عرفة، لمتابعيها عن أحدث ظهور للفنان المصري لطفي لبيب من خلال صورة جديدة، نشرتها عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام".

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وظهرت المخرجة الشابة بصحبة الفنان الكبير بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، نالت إعجاب متابعيها.

وكان لبيب قد كشف خلال لقاء تلفزيوني ظهر به قبل عدة أشهر، أن الممثل من المفترض أن يتمتع بالمرونة العصبية وأن يكون جسمه رياضياً ولديه موهبة قوية، موضحًا "أن التمثيل مهنة صعبة جدًا، ويعتبرها ثاني أصعب مهنة بعد عمال المناجم".



وأضاف أنه لن يعتزل التمثيل ولكنه يعاني من أزمة صحية ولديه جلطة في المخ؛ مسببة له توقف في الجزء الأيسر من جسمه، ولكنه لن يبتعد بشكل كامل.



وتابع أن المرض أفقده جزءًا من رونقه؛ لذلك ابتعد نوعاً ما عن الساحة، مشيرًا إلى أن التمثيل يمثل حياته والجزء الأكبر من تاريخه، معقبًا: "لو اتعرض عليا دور همثل على طول".



وكان الفنان الكبير لطفي لبيب قد ظهر مع النجم أحمد عز، خلال أحد عروض مسرحية "علاء الدين"، حيث لم يتمالك نفسه من البكاء على المسرح، أمام الحفاوة التي استقبله بها الجمهور.

لها

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