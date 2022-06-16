أحدث ظهور للفنان ناصيف زيتون .. صورة

الوكيل الإخباري-نشر الفنان ناصيف زيتون صورة جديدة له على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي وظهر ناصيف من خلالها وهو يرتدي "تيشرت" بلون وردي فيما طلب من جمهوره التفاؤل والنظر إلى الجانب المشرق من الحياة معلقاً: "انظر إلى الجانب الوردي من الحياة".

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ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين،وعبروا عن مدى حبهم له.

على صعيد آخر، يُحضّر ناصيف عمل فني جديد، اذ نشر الملحن اللبناني نبيل خوري صورة عبر حسابه الخاص، ظهر فيها برفقة ناصيف زيتون من داخل الاستديو الخاص بخوري، حيث بدت عليهما علامات التشويق والفرح للعمل الفني الجديد.





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