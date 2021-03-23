أحد أبطال مسلسل الهيبة يعود من جديد في رمضان.. شاهد

الوكيل الاخباري - بعد غياب طويل، ظهر الممثل السوري سامر الكحلاوي أحد نجوم الأجزاء السابقة من مسلسل "الهيبة"، في الإعلان الترويجي لمسلسل "350 جرام" إلى جانب الفنانين عابد فهد وكارين رزق الله وسلوم حداد، والذي سيُعرض في شهر رمضان المقبل.

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وابتعد الكحلاوي الشهير بشخصية "الدب" عن الأضواء بعدما حقّق شهرة واسعة في مسلسل "الهيبة"، وأثار خلافاً حاداً مع مخرج المسلسل الجماهيري سامر البرقاوي في عام 2018.

يُذكر أنّ أحداث "350 جرام" تدور في إطار من التشويق والإثارة حول محامٍ ينتفض على محيطه الإجرامي إثر تعرّضه لحادث إنساني يغيّر قناعاته، ليصطدم بحرف مافيوية ضدّه شديدة الخطر، إذ يصبح أصدقاء الأمس أعداء اليوم، وهو من تأليف وسيناريو وحوار ناديا الأحمر، إخراج محمد لطفي، وإنتاج شركتي "غولدن لاين" و"آي سي ميديا".







لها

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