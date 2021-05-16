أحد أبطال مسلسل 2020 يتحضر لزفافه قريباً !

الوكيل الاخباري - بعد النجاح الكبير الذي حققه بظهوره المميّر في مسلسل "2020" الى جانب النجم قصي خولي، يتحضر النجم اللبناني طوني عيسى ليدخل القفص الذهبي ويحتفل بزفافه قريباً وخلال الفترة المقبلة.





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وأكدت مصادر مقربة من النجم اللبناني ان العروس من خارج الوسط الفني، وبأن الزواج سيكون بأجواء ضيقة وبحضور العائلتين فقط بسبب إجراءات كورونا المفروضة.



يذكر أن طوني إنضم أخيراً الى مسلسل "صالون زهرة" الى جانب الممثلين نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار من انتاج صبّاح أخوان، وتدور فكرته حول أربعة نساء لكل واحدة منهن مشاكلها الخاصة، ومن المقرر عرضه في الخريف القادم عبر منصة "شاهد" وسيكون مؤلف من 15 حلقة وهو من كتابة نادين جابر ومن اخراج جو بوعيد.







لها