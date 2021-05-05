أحلام تتأثّر بمشهد لنادين نجيم في مسلسل '2020'.. شاهد

الوكيل الاخباري - عبّرت الفنانة الإماراتية أحلام عن تأثرها الشديد بأحداث مسلسل "2020" الذي تؤدي دور البطولة فيه الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم إلى جانب الممثل السوري قصي خولي وآخرين.

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وظهر هذا من خلال فيديو نشرته أحلام على حسابها الخاص في "سناب شات"، ولفتت فيه إلى أنها تعيش حالة انهيار عصبي إذ قالت: "خلاص انهارت أعصابي، أنا حالياً في حالة انهيار عصبي. دقات قلبي ألف مليار".

وتبين أنها تشاهد الحلقة 22 من المسلسل، وتحديداً مشهداً لنادين نجيم، علماً أن العمل يحقق نسبة مشاهدة عالية.

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