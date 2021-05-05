الأربعاء 05-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

فقدان مبلغ مالي ضخم في عمان

حجاوي لـ الوكيل : تعديل ساعات الحظر الجزئي وارد

ترامب يطلق منصة إلكترونية جديدة للتواصل

أسعار الذهب الأربعاء 5/5/2021

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا

وفيات الأربعاء 5/5/2021

كندا تسجل ثاني حالة وفاة بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

الغذاء والدواء : خلال 10 أيام سيتم تصنيع ' كولشيسين ' محليا

سلطة العقبة لـ الوكيل : لا حوافز ومكافآت للموظفين دون تلقي لقاح كورونا

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الأربعاء، 05-05-2021 11:28 ص

أحلام تتأثّر بمشهد لنادين نجيم في مسلسل '2020'.. شاهد

10320071-1629128490


الوكيل الاخباري - عبّرت الفنانة الإماراتية أحلام عن تأثرها الشديد بأحداث مسلسل "2020" الذي تؤدي دور البطولة فيه الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم إلى جانب الممثل السوري قصي خولي وآخرين.

اضافة اعلان

وظهر هذا من خلال فيديو نشرته أحلام على حسابها الخاص في "سناب شات"، ولفتت فيه إلى أنها تعيش حالة انهيار عصبي إذ قالت: "خلاص انهارت أعصابي، أنا حالياً في حالة انهيار عصبي. دقات قلبي ألف مليار".

 

وتبين أنها تشاهد الحلقة 22 من المسلسل، وتحديداً مشهداً لنادين نجيم، علماً أن العمل يحقق نسبة مشاهدة عالية.

 


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
صبري-1615299742-0-600x400

صور للفنانة ياسمين صبري منذ سنوات وشكلها الحالي!.. شاهد

6654586-1384929255

دنيا وإيمي سمير غانم تُطلقان حملة للدعاء لوالديهما.. والنجوم يتفاعلون

21088529771620134536

إصابة الفنان عماد محرم بوعكة صحية ودخوله العناية المركزة

ياسر-جلال-600x362

ياسر جلال يوضح سرّ عدم ظهوره في برامج شقيقه.. فيديو

imgid387127

صباح الجزائري تنشر صورة جديدة برفقة أحفادها.. شاهد

8a66a8342d999ef037c9fdc82410d20a

نجم كبير يشارك في كتابة نهاية 'جبل' ويسدل الستار عن مسلسل 'الهيبة'

أخبار متعلقة
10320161-2034491473

نادين نجيم تكشف كواليس مشهد مع قصي خولي في مسلسل 2020 .. فيديو

15976705291587762698

خطأ يثير الجدل في مشهد للفنان ياسر جلال بمسلسله الجديد

10427386-1610517238

من هو يحيى المصري الذي ظهر في أولى حلقات 'لعبة نيوتن' من بطولة منى زكي!

684

أول تعليق من محمد إمام على ظهوره في مسلسل 'الاختيار 2'

1404293092_1404294506475774000

صباح الجزائري تُحدث ضجة بتصريحاتها عن 'باب الحارة'

syria-24-نادين1

اتهام نادين نجيم بتجاهل الممثلين السوريين.. صورة