أحلام تتصدر حديث مواقع التواصل بهدية باهظة الثمن من زوجها .. فيديو

الوكيل الإخباري-شغلت الهدية التي قدمها سائق الراليات مبارك الهاجري لزوجته الفنانة الاماراتية أحلام حديث الجمهور حتى ان هذا الموضوع تصدر التريند في الساعات الماضية.

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واستعرضت أحلام الهدية الفخمة والباهظة الثمن التي تلقتها من زوجها من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي خلال قضائهما لعطلتهما في مدينة ميلانو الايطالية.



وقدم مبارك لـ أحلام ساعة فخمة ونادرة من شركة "آبل" مرصّعة بحبوب من الألماس، وبدت أحلام في غاية السعادة بسبب هذه الهدية الفريدة من نوعها التي تلقتها من زوجها.



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