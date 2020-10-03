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السبت، 03-10-2020 09:56 ص

أحلام تتطوع لتلقي لقاح تجريبي لفيروس كورونا .. فيديو

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الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "سناب شات " عن استعداها لتلقي جرعة تجريبية من اللقاح الهادف إلى الوقاية من خطر فيروس كورونا.

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حيث انها تمنت من خلال مقطع فيديو ظهرت به أن تنتهي هذه الأزمة ، مشيرة الى الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المحلية في بلدها في هذا الاتجاه.

 

وبالفعل تلقت الطعم متمنية أن تكون الإمارات منطلقاً لإنقاذ العالم من هذا الوباء .

 

#احلام_الشامسي # تجرب تطعيمة كوفيدا بنفسها ووتمنى انهاء معاناةالعالم من هذا الفايروس ماقصرتي ام فاهد 💥💥💥💥💥💥💥💥 فعاليات متجر بلاك سيتم توزيع اكواد رومات اسبوعيه في قناة التلقرام لايفوتكم من اقوى الحسابات 👇👇👇👇👇👇👇👇👇 والي يجي من طرفي لهم اعلان مجاني رابط متجر بلاك موجود بالبايو https://t.me/tearchekfy 👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 #سوشل_ميديا_تمثيل_عشق_فن_حب_تمثيل_ابداع_دراما_اكشن_كوميديا_مشاهير_سوريا_عراق_لبنان_عمان_مصر_السعودية_السعادة #لايكاتكم_تسعدني_رمزيات_يوميات_تعليقاتكم_تهمني_فلو_متفاعله_دعم_لي_لاتحر #فولو_فولوباك_لايك_لايكات_تصويري_تصوير_السعوديه_الرياض_تبادل_رمزيات_كومنت_كومنتات_اشعار_شعر_صور_فيديو_مقاطع_منشن
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المصدر : لها 


 




 

 


 

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