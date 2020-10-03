أحلام تتطوع لتلقي لقاح تجريبي لفيروس كورونا .. فيديو

الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "سناب شات " عن استعداها لتلقي جرعة تجريبية من اللقاح الهادف إلى الوقاية من خطر فيروس كورونا.

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حيث انها تمنت من خلال مقطع فيديو ظهرت به أن تنتهي هذه الأزمة ، مشيرة الى الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المحلية في بلدها في هذا الاتجاه.

وبالفعل تلقت الطعم متمنية أن تكون الإمارات منطلقاً لإنقاذ العالم من هذا الوباء .

المصدر : لها







